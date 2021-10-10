تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الأوراق المطلوبة عند القيد فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 299 لسنة 2019، في إطار الخدمات التي يقدمها موقع الدستور حول أبرز المعلومات الخاصة بالخدمات التي يحتاجها القارئ.

- مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة راس المال على ان يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين ).

-أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات (للاطلاع) مع تقديم صورة منها.

-أصل برنت او خطاب يفيد بالتامين على مهندس نقابى متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث + أصل كارنيه النقابة للمهندس ( للاطلاع) + صورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتامين علي محاسب + اصل كارنيه النقابة للاطلاع واصل شهادة التخرج للاطلاع + صورة بطاقة الرقم القومى.

-أصل صحيفة الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثه وموجهة للاتحاد + صورة بطاقة الرقم القومى .

-أصل شهادة او كشف حساب من البنك مختومة وحديثة لايقل عن 50 الف جنيه .

- عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط حتى يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد .

-تقدم المستندات عن طريق صاحب العمل أو ما ينوب عنه بتوكيل بالتعامل مع الاتحاد او التعامل مع الجهات الغير حكومية.

فيما اشتملت الأوراق الخاصة بشركات التضامن والتوصية البسيطة علي التالي:

-أصل مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة رأس المال على ان يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين ).

-أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات (للاطلاع) + صورة منها.

-أصل برنت او خطاب يفيد بالتامين على مهندس نقابى متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث + اصل كارنيه النقابة للمهندس ( للاطلاع) + صورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتامين علي محاسب + اصل كارنيه النقابة للاطلاع واصل شهادة التخرج للاطلاع + صورة بطاقة الرقم القومى.

-أصل صحيفة الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثه وموجهة للاتحاد + صورة بطاقة الرقم القومى .

أصل عقد الشركة و اي تعديلاته (للاطلاع) + صورة منها--

-أصل شهادة او كشف حساب من البنك مختومة وحديثة لايقل عن 50 الف جنيه .

-عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط حتى يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد .

-تقدم المستندات عن طريق صاحب العمل او ما ينوب عنه بتوكيل بالتعامل مع الاتحاد او التعامل مع الجهات الغير حكومية.

وفيما يتعلق ب شركات المساهمة ذات المسئولية المحدود فأن الأوراق المطلوبة هي :

-مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة رأس المال على أن يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين ).

-أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات (للاطلاع) + صورة منها .

-أصل برنت او خطاب يفيد بالتامين على مهندس نقابى متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث + اصل كارنيه النقابة للمهندس ( للاطلاع) + صورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتامين علي محاسب + اصل كارنيه النقابة للاطلاع واصل شهادة التخرج للاطلاع + صورة بطاقة الرقم القومى.

-أصل صحيفة الاستثمار او عقد التاسيس مختوم -

-تقدم المستندات عن طريق صاحب العمل او ما ينوب عنه بتوكيل بالتعامل مع الاتحاد او التعامل مع الجهات الغير حكومية.

ووفقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فأنه اذا كان صاحب العمل مهندس يتم تقديم اصل كارنيه النقابة للاطلاع + صورة البطاقة + اصل برنت يفيد بالتامين علي محاسب + اصل كارنيه النقابة + صورة البطاقة .

-بالنسبة للمقاول طالب القيد فى الاعمال التكميلية يتم استبدال التامين على مهندس بشهادة من مهندس استشارى بالاشراف على الاعمال +صورة كارنيه النقابة+صورة الشهادة الاستشارية + برنت يفيد بالتامين على محاسب + اصل كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة البنك لاتقل عن 10 الاف جنيه.

-شهادة من البنك لاتقل عن 10 الاف جنيه مختومة وحديثة.

-بالنسبة للتامين على عدد المحاسبين والاداريين بخلاف بند المعدات يتم استيفائهم طبقا لنوع التخصص المطلوب طبقا لشروط القيد الواردة بالقرار الوزارى رقم 299 لسنة 2019.

-رسوم الاشتراك للقيد أول مرة 300 جنيه رسم قيد + 500 جنيه رسوم اشتراك سنوى تسدد عند استلام بطاقة العضوية .

-طلب القيد + شروط القيد ب50 جنيها من الخزينة.