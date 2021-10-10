الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حفل توقيع ومناقشة «العزبة» للروائي يوسف نبيل

رواية العزبة
رواية العزبة

تستضيف مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة رواية "العزبة " للكاتب والمترجم يوسف نبيل، وتناقشه الأكاديمية والكاتبة الروائية عبير قورة، والكاتب محمد سمير مندي وذلك في السابعة من يوم الخميس المقبل.

وصدرت رواية "العزبة" عن دار آفاق للنشر والتوزيع في حجم صغير 120 صفحة من القطع المتوسط.

وتدور أحداث الرواية حول بقعة متخيلة في القاهرة تدعى "عزبة أبو دقة" تلم بالمكان كارثة مروعة تلتقي فيها كافة خطوط الرواية بالرغم من صغر حجم الرواية إلا أنها تتضمن خطوطًا عديدة تتعلق جميعها بهذه البقعة، ونتابع حكايات شخوصها المتنوعة حتى نصل إلى نقطة الذروة التي تلتقي فيها كافة الخطوط داخل العزبة.

ومن أجواء الرواية: «موجة الغضب الحارق تنطلق من كيان دقيق لا يُرى بالعين المجردة وسط كون فسيح لاندري له حدودًا. تلك الموجة الحارقة يزول أثرها بالارتفاع مسافة قليلة، ويبدو كل ذلك من منظور مرتفع بعض الشيء كحركة حشرات تحتاج العين إلى ميكروسكوب لرؤيتها.

يوسف نبيل عبير قورة محمد سمير مندي دار آفاق للنشر والتوزيع مكتبة البلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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