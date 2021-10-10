الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يدين استهداف الحوثى لمطار الملك عبدالله بالسعودية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به الميلشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة. 

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن هذه الهجمات الإجرامية، والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة.

وأكد أبو الغيط أن الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب.

وفي سياق آخر، أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن ممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد استقرار المملكة، وأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية والأمن والسلم الدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان “الإرهاب الحوثي”: أن استهداف مطار الملك عبدالله في جازان؛ أسفر عن عدد من الإصابات بين المسافرين والعاملين في هذا المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرة إلى أن هذا السلوك الهمجي وجد إدانة واسعة من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد سلامة المدنيين والمسافرين والمنشآت والمرافق الحيوية بما يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت: أن قدرة قيادة القوات المشتركة للتحالف على حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لا يتطرق إليها الشك، كما أن المملكة قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطار الملك عبدالله".

وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنجلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية جازان السعودية مطار الملك عبد الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

في يوم الصحة النفسية.. علامات تدل على أنك مرهق عقليًا

ضبط وإحضار «حمو بيكا» بعد اتهامه ضرب صاحب محل بالإسكندرية

سلفا كير: رئيس وزراء إثيوبيا ليس فى وضع جيد للبت فى مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلني» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟