أبوالغيط يدين استهداف الحوثى لمطار الملك عبدالله بالسعودية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به الميلشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن هذه الهجمات الإجرامية، والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة.

وأكد أبو الغيط أن الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب.

وفي سياق آخر، أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن ممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد استقرار المملكة، وأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية والأمن والسلم الدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان “الإرهاب الحوثي”: أن استهداف مطار الملك عبدالله في جازان؛ أسفر عن عدد من الإصابات بين المسافرين والعاملين في هذا المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرة إلى أن هذا السلوك الهمجي وجد إدانة واسعة من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد سلامة المدنيين والمسافرين والمنشآت والمرافق الحيوية بما يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت: أن قدرة قيادة القوات المشتركة للتحالف على حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لا يتطرق إليها الشك، كما أن المملكة قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطار الملك عبدالله".

وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنجلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.