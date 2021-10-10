وزير خارجية روسيا يبدأ زيارة رسمية إلى بلجراد

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى صربيا، يلتقى خلالها الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية على نشرتها الإنجليزية: أن لافروف سيشارك أيضًا خلال الزيارة، في مراسم الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز غدا الإثنين، التي تم تأسيسها في بلجراد عام 1961.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعمل حاليا على تحديث مفهوم السياسة الخارجية الروسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، دعا لافروف خلال لقائه خريجي الجامعات الذين تم ضمهم للعمل في السلك الدبلوماسي المساهمة إلى تشكيل مقاربات مشتركة واستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد.

وقال: "سيتعين على الدبلوماسيين الذين تم ضمهم حديثا العمل في مرحلة حاسمة في تاريخ روسيا والعالم، لأن الوضع في العالم لن يصبح أسهل".

وأضاف: "هذا فقط يضيف التحدي، لكي نكون صادقين، إنه يجعلنا نفكر بشكل إبداعي، حيث تكون المهمة الرئيسية دائما هي تحقيق الهدف الرئيسي لسياستنا الخارجية وضمان الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة للتنمية الداخلية للبلد، هذا هو المحتوى الرئيسي لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا، الذي وافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016".

وتابع: "الوقت يمر بسرعة الآن نقوم بتحديث هذه الوثيقة الاستراتيجية، ليس لدي شك في أن كل شخص في مجال عمله في الإدارات ذات الصلة سيساهم في تشكيل نهجنا المشترك واستراتيجية السياسة الخارجية في المرحلة الحالية".

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو وطهران اتفقتا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عملية تسليم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى إيران، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على بدء إنتاج اللقاح في إيران في أقرب وقت ممكن.