الجزائر تشارك فى أعمال البرلمان العربى المنعقد بالقاهرة غدًا

يشارك البرلمان الجزائري في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد بالقاهرة، اعتبارًا من غد الإثنين وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)- في بيان اليوم الأحد: أن المجلس سيكون ممثلًا في النائب يوسف رحمانية بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

وأضاف المجلس، في بيانه، أنه من المقرر أن يشارك النائب رحمانية أيضًا في اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي المقرر، بعد غد الثلاثاء، وكذلك في اجتماع اللجنة التشريعية يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، ثم في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 16 من هذا الشهر.