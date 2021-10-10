الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تفاصيل عودة سيمون إلى الساحة الغنائية مجددًا بعد غياب 25 عامًا

النجمة سيمون
النجمة سيمون

أعلنت النجمة سيمون، عودتها للساحة الغنائية مجددا، وتحضيراتها الخاصة لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعد غياب دام نحو 25 عامًا منذ طرح أخر أعمالها الغنائية الشهيرة «مش نظرة وابتسامة».

ونشرت «سيمون» صورة لها أثناء تسجيلها للأغنية الجديدة، داخل أحد الاستديوهات، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» و «تويتر»، وعلقت عليها قائلة : "أغنية جديدة قريبا يا رب تعجبكم"، ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى حول الأغنية؛ سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها معربين عن سعادتهم البالغة بعودتها داعيين لها بالتوفيق في كل خطواتها المستقبلية.

سيمون عبر حساباتها الرسمية

وكانت الفنانة سيمون غابت عن الساحة الفنية منذ تسعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1996 عندما طرحت آخر أغنية لها بعنوان "مش نظرة وابتسامة" وتعد هذه الأغنية من أشهر أغنيات سيمون، وهي من كلمات محمد ناصر علي، وألحان وجيه عزيز، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتقول سيمون عن هذه الأغنية في أحد اللقاءات التليفزيونية: "أتذكر أن موافقتي على أغنية (مش نظرة وابتسامة) جاءت بسبب كلمة واحدة وهى (لا هاخاف ولا أنحنى)، فأنا هذا الشخص الذي يفكر بتلك الطريقة فى اختيار الأعمال".

وعندما قدمت سيمون أغنية "مش نظرة وابتسامة" حصلت على إعجاب الكثيرين، وكان على رأسهم الفنان محمد صبحي، الذي رأى فيها كارمن التي طالما بحث عنها، حيث كان يجهز حينها لمسرحية "كارمن"، وقال فى نفسه "هذه كارمن"، وسرعان ما تواصل معها، وعرض عليها العمل معه فى المسرح، ووافقت سيمون على الفور ليكون أول عروضها معه.

يذكر أن الفنانة سيمون، شاركت في  الدراما التليفزيونية بمسلسل "قيد عائلى" الذي عرض في 2019 وينتمي إلى نوعية الدراما الطويلة 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى،  صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.

النجمة سيمون سيمون تعود لساحة الغنائية عودة سيمون للساحة الغنائية بعد غياب 25 عام مش نظرة وابتسامة سيمون تحضر لاغنية سينجل جديدة

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وائل لطفي

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