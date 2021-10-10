39 باحثًا قانونيًا بالضرائب يثبتون توقيعهم بقسم أول طنطا بسبب التوزيع

أقدم ٣٩ باحثا بالإدارة القانونية بمديرية الضرائب العقارية بطنطا على تحرير محضر بقسم شرطة أول طنطا لإثبات حالة بحضورهم وانصرافهم من العمل، وذلك منذ يوم ٥ أكتوبر الماضي وحتى اليوم الأحد، حيث قاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات حضورهم للعمل.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العقيد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بقيام ٣٩ باحثا بالإدارة القانونية بمديرية الضرائب العقارية بالغربية والكائنة بمدينة طنطا بالحضور إلى قسم الشرطة وإبلاغ شرطة النجدة لإثبات حضورهم إلى العمل.

وأكدوا في محضر الشرطة أنهم تفاجأوا بصدور قرار من مسئولي مديرية الضرائب العقارية بالغربية بنقل ٣٩ عضوا قانونيا من الإدارة القانونية بطنطا إلى المأموريات بمراكز المحافظة دون مراعاة للتوزيع الجغرافي ومحل الإقامة خاصة أنه لم يوقع أي جزاءات عليهم.

وأكد «ر ن وا م» من المتضررين أنهم فوجئوا بالنقل التعسفي إلى مأموريات بعيدة وعمل إخلاء إدارى لهم على الرغم من وجود عهدة لهم متمثلة فى ملفات دعاوي وأعمال موكلة إليهم لم يتم الانتهاء منها مما قد يترتب عليه فقدانها أو تبديدها وكذلك أعمال موكلة لأعضاء التحقيقات لم ينتهوا منها وذلك في إطار عملهم كباحثين قانونيين وأن قرار نقلهم لم يوضح الوظائف المنقولين لها.

وبسؤال مسئولي الضرائب العقارية بالغربية عن ذلك أكدوا صدور قرار بالنقل بناء على اجتماع لجنة بالضرائب العقارية بالغربية لإعادة توزيع العمالة وأنه صدر قرار بنقل ٩٥ موظفا.

هذا وتم تحرير محضر رقم ١٠٢٦٤ إدارى قسم شرطة أول طنطا. تولت النيابة التحقيق.