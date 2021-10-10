دعما للعلاقات بين مصر وبيلاروسيا.. مؤتمر عمالي حول آثر التنمية على بيئة العمل

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدا الإثنين بمدينة الإسكندرية، المؤتمر المشترك بين الاتحاد العام برئاسة جبالي المراغي، والاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية بيلاروسيا برئاسة إلكسندر لوكاشينكو رئيس الاتحاد.

ويأتي المؤتمر لدعم العلاقات العمالية والنقابية لتعميق دور عمال البلدين في مجالات التنمية وتعزيز العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر وجمهورية بيلاروسيا، وفقا للتعاون المشترك القائم على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية بيلاروسيا.

ويستمر المؤتمر الذي يشارك فيه 20 من رؤساء النقابات العمالية ببلاروسيا، لمدة يومين، حيث يتخلله زيارات ميدانية للوفد لعدد من المنشآت الصناعية والمناطق السياحية ومكتبة الاسكندرية العامة.

ويعقد المؤتمر بشركة أبو قير للأسمدة، لمدة يومين، حيث ينطلق بدءا الحادية عشر صباح غد الإثنين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصدر بيانا منذ أيام، أكد خلاله أن احتفالات مصر، والوطن العربي، بالذكرى رقم 48لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي تزامناً مع تحديات شهدتها الدولة المصرية خاصة في الـ10سنوات الماضية، وحتى اليوم، نجحت فيها كافة مؤسسات الدولة الوطنية في تحقيق عبور جديد ليس فقط بالانتصار على الإرهاب بعد 7 سنوات دفع فيها الوطن أغلى ما يملك من شهداء من قواتنا المسلحة الوطنية، وشرطتنا الباسلة، وجنودنا المجهولون من أجهزتنا الأمنية، ومن مدنيين ضحايا خفافيش الظلام من الإرهابيين، ولكن أيضا كان العبور بالوطن نحو التنمية والتعمير، والمشروعات العملاقات التي شهد لها الغريب قبل القريب بأنها تصل إلى مرحلة الإنجازات الحقيقية، ليس فقط لما تحمله من نهضة صناعية واقتصادية، ولكن نظراً لحدوثها وقت تحديات لم يسبق للبلاد أن شهدتها داخليا وخارجيا، كذلك نجاح الدولة في التقليل من أثار تداعيات فيروس كورونا خاصة على العمال بإعتبارهم الشريحة الأكثر تأثراً بالفيروس، فكانت مبادرات الحياة الكريمة ، والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتقنين أوضاعها.