وزير خارجية الإمارات: إكسبو دبي يجسد تطلعات دول الخليج نحو مستقبل واعد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد أن "إكسبو دبي 2020" يجسد تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل واعد ومزدهر، كما يعكس تاريخا من العمل الخليجي المشترك ومسيرة ملهمة وثرية تقود نحو تحقيق إنجازات نوعية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى عدد من أجنحة الدول الخليجية المشاركة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - حيث أشاد بالمشاركة السعودية في إكسبو 2020 دبي التي تشكل إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي البارز.

كما أطلع على محتويات جناح دولة الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، والتي تعكس التطلعات نحو مستقبل أفضل.