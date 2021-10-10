الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 3 آلاف طن صودا كاوية وتداول 17 سفينه بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبلت السفينة “AQASIA”  التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 5.3 متر  وذلك لشحن 3 آلاف  طن صودا كاوية من الميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن   حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر عن  استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية  عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة “LILI” القادمة من ميناء الإسكندرية  والتى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 81.5 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان. 

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الرابعة والأربعين التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى والرابعة والعشرين من نوعها لتصدير الملح  إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 104 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة “ZAMZAM 1” التي ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات  وخروج 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

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وائل لطفي

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