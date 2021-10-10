الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات وإصلاح كسر بماسورة مياه بالمنيا

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة وإصلاح كسر بماسورة مياه بحي شمال المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإزالة التعديات حيث قامت برفع 40 طن مخلفات وزرع 3 أعمدة إنارة وإزالة حالة تعدٍ.

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حملات لرفع المخلفات بالمنيا

قال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمحيط المدارس وشارع الحرية وشارع عدنان المالكي حيث تم رفع حوالي 25 طن مخلفات ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين كما تم إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الحرية بنطاق حي شمال المدينة والتأكد من اصلاحها وعودة الحركة المرورية للمنطقة وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء اركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات وإعادة الشيء لأصله.

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حملات لرفع المخلفات بالمنيا

وأكد أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية باستمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرية حيث تم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا، كما قام قسم البيئة أيضًا بري الاحواض المزروعة بالميدان الموجود بالطريق الدائري للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.

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حملات لرفع المخلفات بالمنيا

وأضاف عمران أن قسم الانارة بالقرية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية حيث تم زرع 3 أعمدة بطريق مصر- أسوان تم إزالتها اثناء اعمال تبطين الترع واستكمال زرع باقي الأعمدة التي تم إزالتها أثناء العمل.

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حملات لرفع المخلفات بالمنيا

كما تابع عمران إيقاف أعمال مخالفة بالمهد عبارة عن صبة خرسانية بمساحة 40 متر بقرية بني أحمد الشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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حملات لرفع المخلفات بالمنيا

حملات لرفع المخلفات بالمنيا

حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
حملات لرفع المخلفات بالمنيا
المنيا رفع مخلفات إصلاح كسر بماسورة مياه إيقاف أعمال مخالفة بقرية بني أحمد الشرقية أحمد عمران اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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