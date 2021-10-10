تعاون بين «البترول» و«تكنيب» الإيطالية بمجال تحول الطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة إنبي وشركة تكنيب الإيطالية للتعاون في مجال تحول الطاقة في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز إمكانيات الاستخدام الأنظف للطاقة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية.

خطوة أولى إلى الأمام نحو التعاون بين الجانبين

وأوضح رئيس شركة إنبي المهندس أشرف بهاء، أن مذكرة التفاهم تعد خطوة أولى إلى الأمام نحو التعاون بين الجانبين في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك استثمارا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز.

وأضاف «بهاء»، أن هذا التعاون سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا ان شركة إنبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري تحرص علي زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة على مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية ، خاصة وأن التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف أنحاء العالم.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، قام اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع تحويل محطة الحمد البرية التابعة للشركة العامة للبترول لمحطة معالجة متكاملة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى مليار جنيه بهدف تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت ، ولاستيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس ، وكذلك مشروع تنفيذ وحدات معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع محددات قانون حماية البيئة بتكلفة تقدر بحوالى 510 ملايين جنيه.