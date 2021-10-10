افتتاح معرضي «باليه بهجوري» و«مزج» بقاعة أوبونتو

تفتتح الفنانة إلهام شاهين، في السابعة من مساء اليوم، معرض الفنان التشكيلي أبو الفضل الشيخ، وذلك بأتيليه القاهرة ــ جماعة الفنانين التشكيلين والكتاب، بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، وتقام علي هامش المعرض ندوة ثقافية بمشاركة الناقد الفني خالد البغدادي، ويديرها الفنان أحمد الجنايني.

ــ "باليه" البهجوري في أوبونتو

ويشهد أوبونتو بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنان جورج البهجوري، والذي يقام تحت عنوان "باليه"، ويستمر حتي يوم السبت 16 أكتوبر الجاري.

وعن المعرض قال بهجوري، لـ"الدستور": "يصر البعض على أنني رسام كاريكاتير فقط ويتجاهل أعمالي الإبداعية الأخرى، والتي كنت أنتهج فيها نهج التحليل النفسي للشخصيات التي أرسمها وأقوم بعمل أبحاث عنها لأبرز هذه الملامح النفسية بالفرشاة.

لكن المشكلة أن الرسم في الصحافة له جمهوره الكبير، بعكس المعارض الفنية التي تعاني من ندرة الزائرين، يصادف أنني ألتقي بعض الأشخاص الذين يبدون إعجابهم ببعض الرسومات التي نشرت في روز اليوسف منذ سنوات وبقدر سعادتي بالثناء غير أنني أشعر بالحزن العميق لتجاهل مجهودات أخرى تضاعفت فيها أعمالي الفنية من حفر ونحت ورواية والاسكتشات الشخصية.

حينما تخرجت من فنون جميلة، وجدت عندي موهبة ساخرة تظهر في رسوماتي وريشتي، فكنت أرسم جمال عبد الناصر على غلاف روزاليوسف وأنفه بطول الغلاف، وأتذكر جيدا أنني لم أتعرض يوما في عهد عبد الناصر لأي مضايقات أمنية، ولقد ذكر لي ذات مرة مدير مكتبه "سامي شرف" أن عبد الناصر كان يسأل عني دائما قائلا "الواد الدكر رسم إيه النهاردة".

وجورج البهجوري هو أحد أشهر الفنانين المصريين المعاصرين، بدأ حياته المهنية كرسام كاريكاتير سياسي في روز اليوسف ثم درس الرسم و التصوير تحت إشراف الفنان البارز حسين بيكار. كما أنه معروف بكونه رساماً و نحاتاً.

ــ افتتاح المعرض الجماعي "Shuffle"

كما تحتضن قاعة أوبونتو اليوم أيضا، افتتاح معرض الجماعي " Shuffle" أو "مزج"، وذلك بمشاركة كل من الفنانيين: أدهم غريب ــ دعاء فاخر - سارة محي الدين - فيليب اندراسيفيتش - محمد صبري - محمد طناش - محمود طلعت - منى الكاتب - مها مسعود - يوسف صبري . ويستمر العرض حتى يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري.