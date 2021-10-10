الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرضي «باليه بهجوري» و«مزج» بقاعة أوبونتو

باليه بهجوري
باليه بهجوري

تفتتح الفنانة إلهام شاهين، في السابعة من مساء اليوم، معرض الفنان التشكيلي أبو الفضل الشيخ، وذلك بأتيليه القاهرة ــ جماعة الفنانين التشكيلين والكتاب، بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، وتقام علي هامش المعرض ندوة ثقافية بمشاركة الناقد الفني خالد البغدادي، ويديرها الفنان أحمد الجنايني.

ــ "باليه" البهجوري في أوبونتو
ويشهد أوبونتو بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنان جورج البهجوري، والذي يقام تحت عنوان "باليه"، ويستمر حتي يوم السبت 16 أكتوبر الجاري.

وعن المعرض قال بهجوري، لـ"الدستور": "يصر البعض على أنني رسام كاريكاتير فقط ويتجاهل أعمالي الإبداعية الأخرى، والتي كنت أنتهج فيها نهج التحليل النفسي للشخصيات التي أرسمها وأقوم بعمل أبحاث عنها لأبرز هذه الملامح النفسية بالفرشاة.

لكن المشكلة أن الرسم في الصحافة له جمهوره الكبير، بعكس المعارض الفنية التي تعاني من ندرة الزائرين، يصادف أنني ألتقي بعض الأشخاص الذين يبدون إعجابهم ببعض الرسومات التي نشرت في روز اليوسف منذ سنوات وبقدر سعادتي بالثناء غير أنني أشعر بالحزن العميق لتجاهل مجهودات أخرى تضاعفت فيها أعمالي الفنية من حفر ونحت ورواية والاسكتشات الشخصية.

حينما تخرجت من فنون جميلة، وجدت عندي موهبة ساخرة تظهر في رسوماتي وريشتي، فكنت أرسم جمال عبد الناصر على غلاف روزاليوسف وأنفه بطول الغلاف، وأتذكر جيدا أنني لم أتعرض يوما في عهد عبد الناصر لأي مضايقات أمنية، ولقد ذكر لي ذات مرة مدير مكتبه "سامي شرف" أن عبد الناصر كان يسأل عني دائما قائلا "الواد الدكر رسم إيه النهاردة".

وجورج البهجوري هو أحد أشهر الفنانين المصريين المعاصرين، بدأ حياته المهنية كرسام كاريكاتير سياسي في روز اليوسف ثم درس الرسم و التصوير تحت إشراف الفنان البارز حسين بيكار. كما أنه معروف بكونه رساماً و نحاتاً.

ــ افتتاح المعرض الجماعي "Shuffle" 
كما تحتضن قاعة أوبونتو اليوم أيضا، افتتاح معرض الجماعي " Shuffle" أو "مزج"، وذلك بمشاركة كل من الفنانيين: أدهم غريب ــ دعاء فاخر - سارة محي الدين - فيليب اندراسيفيتش - محمد صبري - محمد طناش - محمود طلعت - منى الكاتب - مها مسعود - يوسف صبري . ويستمر العرض حتى يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري.

باليه بهجوري المعرض الجماعي مزج جورج البهجوري أتيليه القاهرة الفنانة الهام شاهين الفنان أحمد الجنايني

مواد متعلقة

افتتاح المعرض الجماعي «ألوان السوسيولوجيا» بالمشربية و«بصمات» في بيكاسو

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

في يوم الصحة النفسية.. علامات تدل على أنك مرهق عقليًا

ضبط وإحضار «حمو بيكا» بعد اتهامه ضرب صاحب محل بالإسكندرية

سلفا كير: رئيس وزراء إثيوبيا ليس فى وضع جيد للبت فى مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلني» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟