الأحد 10 أكتوبر 2021
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الكرازة

رئيس أساقفة كانتربري: الإسلام والمسيحية لديهما تحد مشترك في تفسير النصوص

جاستن ويلبي
جاستن ويلبي

زار جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، دار الإفتاء.

 والتقى “ويلبي”، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رفقة وفد كنسي على رأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وعدد من قيادات الطائفة بالعالم.

قال “ويلبي”، إن “المسيحية والإسلام لديهما تحد مشترك يتمثل في تفسير النصوص الدينية” لافتًا إلى وجود تفسيرات تخالف تعاليم الكنيسة، مضيفًا:"من الطبيعي أن نتكلم ونناقش ونختلف ونظل أصدقاء ويسود بيننا روح الود والسماحة ولكن هناك جماعات تبدأ بالعنف ورفع السلاح وهي تستخدم  نصوص دينية في ذلك.

 وأضاف:"نحتاج إلى قادة دينيين لمحاربة التطرف".

ذكر ويلبي لقائه الأخير بكافة القيادات الدينية في قمة المناخ مؤكدًا إن العالم يواجه عواصف شديدة وتحتاج سفينته إلى الوصول لبر الأمان

من جانبه، أشار مفتي الجمهورية، إلى أن الأديان جميعًا تدعو إلى السلام والتعددية والمحبة وقبول الأخر مشيدًا بكلمة ويلبي التي قدمها في حفل تدشين إقليم الإسكندرية الجمعة الماضية إذ طالب فيها بضرورة تجاوز العداء بين أصحاب الأديان
وشدد مفتي الجمهورية إن التحديات الفكرية هي أخطر ما يواجهنا حاليًا  مضيفًا: لقد أخذ بعض أتباع الأديان تفسيرات النصوص الدينية بعيدًا عن معانيها الحقيقية وعملنا على تصحيح تفسيرات خاطئة للقرآن الكريم والسنة المطهرة
وضرب المفتي مثلًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء في محاربة التطرف بمناطق مختلفة من العالم بينها إفريقيا قائلًا: أن تتخذ جملة من السياسات أهمها الوقاية من خطر الأفكار المتطرفة وتعديل المسار الفكري خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي الكبير وسيولة المعلومات

وتابع المفتي "الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب المؤسسات الدينية دائمًا بتجديد الخطاب الديني ونبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبي للكنيسة الأنجليكانية دار الافتاء المصرية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

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وائل لطفي

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