الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلح البارحي بـ25 جنيهاً.. أسعار الفواكه في سوق العبور

فاكهة
فاكهة

شهدت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في سوق العبور للجملة اليوم الأحد استقرارا، حيث تراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهات، أما سعر الليمون البلدي فقد تراوح ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر البرتقال بلدي استقرارًا ليتراوح ما بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص)

وسجل سعر البرتقال صيفي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص)

وتراوح سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص)

كما سجل سعر كيلو الليمون بلدي تراوحًا ما بين 5 : 9 جنيهًا (شوال - قفص)

أسعار العنب

وسجل سعر العنب الرومي الأحمر تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه)

كما استقر سعر العنب الكرمسن ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

أسعار التفاح

استقر سعر كيلو التفاح الأمريكي ليتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا (كرتونة)

أسعار البلح

وسجل سعر البلح الزغلول ليتراوح ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما تراوح سعر البلح الرملي ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما سجل سعر البلح السيوي استقرارًا عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر بلح سلمى سجل ليتراوح ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وتراوح سعر البلح البارحي ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

أسعار المانجو

يتراوح سعر المانجو العويس ما بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

كما سجل سعر المانجو الزبدية ليتراوح ما بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البلدي استقرارًا ما بين 9 : 15 جنيهًا (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو فص ثباتًا ما بين 20 : 40 جنيه (كرتونة)

وسجل سعر مانجو دبشه تراوحًا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر كيلو المانجو البيض العجل استقرارًا بين 9 : 15 جنيهًا (كرتونة)

وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر مانجو كنت لتتراوح ما بين 15: 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

وبلغ سعر مانجو كيت ليتراوح ما بين 15 : 20 جنيه (كرتونة)

اسعار الفاكهة سوق العبور البرتقال سعر البلح سعر البرتقال أسعار العنب المانجو الزبدية مانجو العويس سوق العبور اليوم اسعار البرتقال المانجو البلدي سوق العبور للجملة سعر المانجو جريب فروت سعر البرتقال صيفي البلح السيوي أسعار التفاح سعر مانجو أسعار الفاكهة بسوق العبور أسعار البرتقال البلدي سعر كيلو الليمون بلدي تتراوح سعر كيلو مانجو كيلو البلح الزغلول سجل سعر البلح الزغلول سعر البرتقال بلدي سعر مانجو كنت سعر مانجو دبشه سعر العنب الكرمسن سجل سعر كيلو الليمون بلدي سعر كيلو الجريب فروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«ضحكة لؤى» تثير غضب محافظ بورسعيد: «هاتوا مايك»

أهالي قرية بيج رامي: أصبح لدينا أيقونة وابننا رفع رأس مصر (فيديو)

468 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب في الوادي الجديد

بث مباشر.. نهائى مستر أولمبيا 2021 بمشاركة 3 مصريين

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 10-10-2021

القضاء الإداري يفصل اليوم في عودة مرتضى منصور للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس