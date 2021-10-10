البلح البارحي بـ25 جنيهاً.. أسعار الفواكه في سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في سوق العبور للجملة اليوم الأحد استقرارا، حيث تراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهات، أما سعر الليمون البلدي فقد تراوح ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر البرتقال بلدي استقرارًا ليتراوح ما بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص)

وسجل سعر البرتقال صيفي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص)

وتراوح سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص)

كما سجل سعر كيلو الليمون بلدي تراوحًا ما بين 5 : 9 جنيهًا (شوال - قفص)

أسعار العنب

وسجل سعر العنب الرومي الأحمر تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه)

كما استقر سعر العنب الكرمسن ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

أسعار التفاح

استقر سعر كيلو التفاح الأمريكي ليتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا (كرتونة)

أسعار البلح

وسجل سعر البلح الزغلول ليتراوح ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما تراوح سعر البلح الرملي ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما سجل سعر البلح السيوي استقرارًا عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر بلح سلمى سجل ليتراوح ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وتراوح سعر البلح البارحي ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

أسعار المانجو

يتراوح سعر المانجو العويس ما بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

كما سجل سعر المانجو الزبدية ليتراوح ما بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البلدي استقرارًا ما بين 9 : 15 جنيهًا (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو فص ثباتًا ما بين 20 : 40 جنيه (كرتونة)

وسجل سعر مانجو دبشه تراوحًا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر كيلو المانجو البيض العجل استقرارًا بين 9 : 15 جنيهًا (كرتونة)

وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر مانجو كنت لتتراوح ما بين 15: 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

وبلغ سعر مانجو كيت ليتراوح ما بين 15 : 20 جنيه (كرتونة)