البلح البارحي بـ25 جنيهاً.. أسعار الفواكه في سوق العبور
شهدت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في سوق العبور للجملة اليوم الأحد استقرارا، حيث تراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهات، أما سعر الليمون البلدي فقد تراوح ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.
سجل سعر البرتقال بلدي استقرارًا ليتراوح ما بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص)
وسجل سعر البرتقال صيفي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص)
وتراوح سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص)
كما سجل سعر كيلو الليمون بلدي تراوحًا ما بين 5 : 9 جنيهًا (شوال - قفص)
أسعار العنب
وسجل سعر العنب الرومي الأحمر تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه)
كما استقر سعر العنب الكرمسن ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (كرتونة)
أسعار التفاح
استقر سعر كيلو التفاح الأمريكي ليتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا (كرتونة)
أسعار البلح
وسجل سعر البلح الزغلول ليتراوح ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
كما تراوح سعر البلح الرملي ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
كما سجل سعر البلح السيوي استقرارًا عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
وسجل سعر بلح سلمى سجل ليتراوح ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
وتراوح سعر البلح البارحي ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
أسعار المانجو
يتراوح سعر المانجو العويس ما بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)
كما سجل سعر المانجو الزبدية ليتراوح ما بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)
وسجل سعر كيلو المانجو البلدي استقرارًا ما بين 9 : 15 جنيهًا (قفص - كرتونة)
وبلغ سعر كيلو مانجو فص ثباتًا ما بين 20 : 40 جنيه (كرتونة)
وسجل سعر مانجو دبشه تراوحًا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو (قفص)
وسجل سعر كيلو المانجو البيض العجل استقرارًا بين 9 : 15 جنيهًا (كرتونة)
وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص)
وسجل سعر مانجو كنت لتتراوح ما بين 15: 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة)
وبلغ سعر مانجو كيت ليتراوح ما بين 15 : 20 جنيه (كرتونة)