الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مهرج» لإسعاد الطالبات في أول يوم دراسة بمطروح (صور)

مدرسة زاهر جلال بمطروح
مدرسة زاهر جلال بمطروح

استقبلت مدرسة «زاهر جلال» الإعدادية بنات في محافظة مطروح، اليوم الأحد، الطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقدمت مهرجين لإسعاد الطالبات في أول أيام المدرسة. 

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مدرسة زاهر جلال بمطروح 

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنه تم الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث إن محافظة مطروح بها 806 مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وتعليم مجتمعي تضمنت المدارس: 81 رياض اطفال، 249 مدرسة ابتدائية، 142 مدرسة إعدادية، 21 مدرسة ثانوية، 26 مدرسة ثانوية فنية، 1 مدرسة إعدادي مهني، 4 مدارس صناعي مهني، 242 مدرسة الفصل الواحد، 27 مدرسة للتربية الخاصة " بالإضافة إلي 13 مدرسة جديدة.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مدرسة في مدن " مرسي مطروح، الضبعة، الحمام، براني، سيوة " بالإضافة إلي إنشاء 13 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة العام الحالي من بينهم 3 مدارس بقري حياة كريمة موضحا  أن المديرية اتخذت جميع التدابير لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة المؤسسات التعليمية وذلك ضماناً لصحة وسلامة الطلاب.

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مدرسة زاهر جلال بمطروح 
مطروح مدرسة زاهر جلال محافظة مطروح العام الدراسى الجديد مهرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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