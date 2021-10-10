الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2030

الأمارات
الأمارات

طلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج اوي-يونج  من دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مسعى بلاده لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في بوسان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال تشونج إن كوريا الجنوبية تثمن بشكل كبير نجاح الإمارات في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال اجتماعه وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي في دبي.
 

وأعربت الهاشمي عن تقديرها لمشاركة حكومة كوريا الجنوبية في معرض دبي إكسبو وقالت إن بلادها ستواصل التعاون وتبادل الخبرات مع سول في استضافة الحدث.
 

وقالت الخارجية الكورية إنه من المقرر أن يجري تشونج محادثات اليوم الأحد مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 331 ألفا و519 حالة.
 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2575.
 

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من92ر39 مليون شخص، أو نحو 7ر77 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.
 

وحصل نحو 43ر30  مليون شخص، أو 3ر59 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

معرض عرض جنوب عالم كوريا الجنوبية الإمارات استضافة عام 2030 كوريا معرض إكسبو دعم الإمارات لامارات العالمي الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. نهائى مستر أولمبيا 2021 بمشاركة 3 مصريين

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

محامى البرنس المقتول على يد زوجته وعشيقها فى مطروح يكشف تفاصيل جديدة

بعد بلاغ هدمها.. حراسة مشددة على مقابر «عوارة» بطنطا

«الصدفية».. الأطعمة الجيدة للمرض الأشهر بين المراهقين

«رفعت راسنا».. والدة بيج رامى توجه رسالة له بعد الفوز بـ«مستر أولمبيا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس