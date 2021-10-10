كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2030

طلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج اوي-يونج من دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مسعى بلاده لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في بوسان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال تشونج إن كوريا الجنوبية تثمن بشكل كبير نجاح الإمارات في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال اجتماعه وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي في دبي.



وأعربت الهاشمي عن تقديرها لمشاركة حكومة كوريا الجنوبية في معرض دبي إكسبو وقالت إن بلادها ستواصل التعاون وتبادل الخبرات مع سول في استضافة الحدث.



وقالت الخارجية الكورية إنه من المقرر أن يجري تشونج محادثات اليوم الأحد مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 331 ألفا و519 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2575.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من92ر39 مليون شخص، أو نحو 7ر77 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.



وحصل نحو 43ر30 مليون شخص، أو 3ر59 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.