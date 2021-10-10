الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك.. الشيوعيون خارج البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1948

برلمان التشيك
برلمان التشيك

أخرج الناخبون في التشيك الشيوعيين من البرلمان للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ لم يمنحوا أصواتهم للحزب الذي حكم أسلافه الدولة منذ عام 1948 حتى "الثورة المخملية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، في الانتخابات البرلمانية التي انتهت، حصل حزب "بوهيميا ومورافيا" الشيوعي على 3.62 بالمئة من أصوات الناخبين مع فرز جميع الدوائر الانتخابية تقريبا، وهو ما يقل عن نسبة الخمسة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان، وهو ما قد يمثل فصلا أخيرا للحزب الذي تآكل تدريجيا مع مرور الزمن.

وعلى صعيد آخر، بدأت جمهورية التشيك اليوم، تقديم جرعات معززة ضد فيروس كورونا.

ويشترط من أجل حصول أي شخص على جرعة ثالثة أن يكون قد تلقى جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وأوصت وزارة الصحة بالجرعات المعززة للأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر وأي شخص من الفئات المعرضة للإصابة والعاملين في مجال الصحة أو الرعاية.

وقال وزير الصحة آدم فويتش: "أما الأشخاص الآخرين فالقرار متروك لهم".

 ويتم إخطار المؤهلين لجرعة ثالثة برسالة نصية وجرى إرسال نحو ثمانية آلاف رسالة في اليوم الأول.

ومن المتوقع أن يصل هذا العدد لمليون بحلول نهاية العام، ويتم استخدام اللقاحات المصنعة من شركتي فايزر/بيونتيك ومودرنا في حملة الجرعات المعززة. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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