الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد، عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية. حيث تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "آخر محاولة للحياة" للشاعر محمود عبد الرحمن، والصادر عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع.

 

ويتناول ديوان "آخر محاولة للحياة" بالنقد والنقاش والتحليل الشاعر علاء شكر، ويدير اللقاء الشاعر تامر راغب.

 

ومن إحدى قصائد الديوان والمعنونة بــ"الناي سحر": سَلْوَاي.. تعاتبُنِي على سلوايَ حينًا.. فكيفَ..القلبُ يقتلُ بِي جنينَهْ؟!..فرفقًا يامعذِّبَتي،..ولينِي؛ فما زالَ الهوى يبكِي دفينَهْ.. ألمْ تدْرِي بما يشكُو قريضِي؟!
رثاءُ الشوقِ....لا يُخْفي حنينَهْ.. ينوحُ الليلُ مِنْ أصواتِ شَدْوِي..نحيبًا..قد مضى يُخْفي أنينَهْ..فلا عتبٌ سيُنسيني رحيلِي.. ولا موْجِي..ستغْرقُهُ سفينَةْ..تركتُ العشقَ في جنبِ الحنايا..وعُذْري..أن عيناكِ الأمينةْ
تعالي حوْلَ أنفاسِي سوارًا؛ فرُوحي.. راقها تبقَى سجينَةْ.


ــ إعلان الفائزين الفائزين بجائزة "صلاح عبد الصبور" للشعر
في سياق متصل، وتحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يقيم بيت الشعر العربي، فى السابعة مساء نفس اليوم، إحتفالية كبرى بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة ــ خلف الجامع الأزهر، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لأفضل ديوان مخطوط لشعر الفصحى، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي.

 

ضمت لجنة التحكيم من الشعراء: أشرف عامر، حسن طلب، حسين حمودة، السماح عبد الله ومحمد السيد إسماعيل وتقدم للمسابقة 41 ديوان شعر فصحي من مختلف محافظات مصر.

 

كان قطاع صندوق التنمية الثقافية قد أعلن عن المسابقة أوائل شهر يوليو الماضي، والتي تزامن إطلاقها مع إحتفالات مختلف قطاعات الوزارة بذكرى الراحل الكبير الشاعر صلاح عبد الصبور.

 

ــ ندوة ومعرض حرب أكتوبر بين الجبهه والصحافة بمكتبة مصر العامة
وبالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة، بالذكري الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة ، يقيم منتدي الثقافة والإبداع، في الثانية عشر من بعد ظهر اليوم، بمكتبة مصر العامة بالجيزة، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، دار الكتب والوثائق القومية، كما يقام علي هامش الندوة معرض توثيقي عن حرب أكتوبر.

 

تبدأ الفعاليات بافتتاح المعرض والذي يضم عددا من الصور الوثائق والجرائد التي صدرت خلال فترة الحرب ، وتصور انتصار  قواتنا المسلحة في هذا اليوم المجيد.

 

ويعقب افتتاح المعرض معرض ندوة يديرها دكتور أحمد الشربيني ويتحدث فيها لواء أركان حرب حمدي لبيب عثمان، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،  السفير عبد الروؤف الريدي رئيس مجلس ادارة مكتبات مصر العامة، دكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.
 

فعاليات صندوق التنمية الثقافية جائزة صلاح عبد الصبور مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الدكتور فتحي عبدالوهاب مكتبات مصر العامة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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