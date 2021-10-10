من التعري لفقدان الوظيفة.. أكثر الكوابيس شهرة بين سكان العالم

لقد مررنا جميعًا بكابوس أو اثنين خلال حياتنا، فنظرًا لضغوط الحياة اليومية، أصبحت الأحلام السيئة من الامور الطبيعية عند الكثيرين، حيث يمكن أن يؤدي الضغط الإضافي أيضًا إلى زيادة احتمالية أن يكون لدى الناس كوابيس.

وكثير من الناس لديهم أحلام متعلقة بالعمل والحياة الاجتماعية، ففي التقرير التالي تسلط جريدة "ذا صن" البريطاني الضوء على أشهر الكوابيس بين سكان العالم وفقًا لآخر استطلاعات الرأي.

أحلام الإجهاد:

في الأشهر الثلاثة الماضية ، كانت هناك زيادة بنسبة 43% في الأشخاص الذين يحلمون بضغوط العمل، حيث تعتبر من أكثر الأحلام التي تؤثر على الموظفين، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بإرهاق اليوم الطويل.

التعري في الأماكن العامة:

كانت هناك زيادة بنسبة 30% في عدد الأشخاص المشاركين في الاستطلاع، وهو الحلم بالتعري في الأماكن العامة، الأمر الذي قد يعتبر من الأحلام المزعجة والسيئة.

الفرامل لا تعمل خلال قيادة السيارة:

قد يكون هذا حلمًا مخيفًا، وهذا قد يرجع إلى الشعور بفقدان السيطرة في حياتك بشكل عام، حيث أخبر أكثر من 20% من المشاركين بهذا الحلم.

الهروب من شئ ما:

يعتبر الهروب من شئ ما، من الأحلام التي أخبر عنها الكثيرين، حيث زادت عمليات البحث عن حلم الهروب بنسبة 24% وما دلالته على مواقع البحث، فغالبًا ما تنقل الأحلام حول الهروب شعورًا بالمطاردة، والضغط من أجل الأداء في العمل.

الحمل:

من الغريب أن يعتبر الحمل من الكوابيس، ولكن قد يعتبره البعض حلمًا سيئًا بالنسبة للأشخاص الغير مؤهلين لتحمل مسئولية طفل.

مطاردة شخص ما:

في الأشهر الثلاثة الماضية، كانت هناك زيادة بنسبة 19% في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن دلالة أحلام المطاردة، حيث يمنح الشعور بالملاحقة توقعاتنا المتزايدة التي نشعر أنها قد تشكل تهديدًا لرفاهيتنا.