بدء العد التنازلي لنهائي الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن

دقائق قليلة وتنطلق المباراة النهائية للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن بين فريقي الدقهلية والقاهرة بعد مشوار امتد لأكثر من شهرين تنافس خلالها ٧٥٠٠ فريقًا من كافة ربوع ومحافظات الجمهورية.

ويحتضن مجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر مراسم الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمناسبة ختام النسخة الثالثة من بطولة الدوري، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية والنائب الأول لرئيس الحزب، والمستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين وكيلا مجلس النواب، فضلًا عن قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وعددًا من القيادات التنفيذية.

وبعد مشوار طويل لبطولة الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن ننتظر فقط التعرف على البطل المتوج بالنسخة الثالثة بين فريقي القاهرة والدقهلية، حيث سيفوز الفريق المنتصر على درع البطولة ومبلغ ٥٠٠ ألف جنيه فيما يحصد الفريق صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه.

وشهدت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية بين فريقي قدامى الأهلي والزمالك وضم فريق الأهلي كلاً من أمير عبد الحميد وسيد معوض وأحمد حسن ومحمد فاروق وعادل مصطفى ووائل رياض وهشام حنفي وخالد بيبو وشريف عبد الفضيل، في حين ضم فريق الزمالك كلاً من عبد الواحد السيد ووائل القباني وكريم حسن شحاتة وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة وخالد الغندور وأحمد رؤوف ومحمد عبد الواحد ومحمد محمود، انتهت بفوز فريق قدامى الأهلي بهدفين نظيفين.

وشهدت الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمت في عضويتها النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية، وذلك تتويجًا لمشوار طويل للبطولة التي أقيمت في ٣٦٧ مركزًا على مستوى الجمهورية واستضافت مبارياتها أكثر من ألف ملعب وتولى إجراءاتها التنظيمية نحو ألف شاب من كوادر حزب مستقبل وطن.