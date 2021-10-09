صاحب تريند «الطفاية دي» عن لقاء الرئيس: «رسمت الضحكة على وجهه»

قال أيوب القاضي، صاحب تريند «الطفاية دي»، إن الله حباه بموهبة الرسم والنحت منذ المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أنه قرر صناعة الطفايات محليًا؛ بسبب استيراد الدولة لها بتكلفة تصل إلى المليارات.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «TeN»، مساء السبت، أنه قرر بعدها تنفيذ التحف التي تضعها العرائس في النيش لتزيينه، مؤكدًا أن الفتاة تستطيع شراء تلك التحف بـ100 جنيه فقط وتوفير باقي الأموال لمساعدتها في شراء باقي احتياجاتها.

ولفت إلى أنه تفاجأ باتصال من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عندما استضافه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، موضحًا أن الوزيرة قدمت له كل دعم مادي ومعنوي وفني.

وأشار إلى أنه حصل على قرض لتنفيذ مشروعه وتمكن من خلال المشروع زيادة عدد العمال، متابعًا: «الدولة سندتني بمجرد ما نزلت البلد، وجهاز تنمية المشروعات يتواصل معي باستمرار وأول أمس زارتنا الوزيرة بالمعرض للاطمئنان على الأوضاع».

وأكد أنه تفاجأ بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض اليوم، معقبًا: «تفاجأت بوجود الرئيس السيسي منحنا من موقته 3 دقائق، ورسمنا الضحكة على وجهه كما رسمناها على وجه كل المصريين».