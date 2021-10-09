السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التمثيل التجاري» يعلن 3 فرص تصديرية للصناعات الكيماوية

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري

كشف جهاز التمثيل التجاري عن عدة فرص تصديرية في مجال الصناعات الكيماوية منها تصدير الفسفور الأصفر إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح الجهاز أنه يجب إخطار الشركة المصدر لها بالأسعار والكميات المتاحة للتصدير وجعل التسليم وشروط التعاقد وإبرام عقد تفصيلي يتضمن جميع التزامات الطرفين على أن يكون الشحن بحري.

كما كشف عن فرصة تصديرية للمغرب لتصدير السماد، مشددا على ضرورة اتخاذ الكلمات بحقوقها عند التعامل مع الشركات المستوردة، بالإضافة إلى فرصة أخرى لزامبيا لتصدير المناشف لشركات الورق والكرتون على أن يكون الشحن بحري أيضا.

جنوب كوريا الجنوبية الصناعات الكيماوية تصدير يعلن تسليم منة كوريا شركة عامل سليم درة كيما

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