«التمثيل التجاري» يعلن 3 فرص تصديرية للصناعات الكيماوية

كشف جهاز التمثيل التجاري عن عدة فرص تصديرية في مجال الصناعات الكيماوية منها تصدير الفسفور الأصفر إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح الجهاز أنه يجب إخطار الشركة المصدر لها بالأسعار والكميات المتاحة للتصدير وجعل التسليم وشروط التعاقد وإبرام عقد تفصيلي يتضمن جميع التزامات الطرفين على أن يكون الشحن بحري.

كما كشف عن فرصة تصديرية للمغرب لتصدير السماد، مشددا على ضرورة اتخاذ الكلمات بحقوقها عند التعامل مع الشركات المستوردة، بالإضافة إلى فرصة أخرى لزامبيا لتصدير المناشف لشركات الورق والكرتون على أن يكون الشحن بحري أيضا.