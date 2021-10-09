السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مفوضية الانتخابات العراقية» تدعو المواطنين للمشاركة في التصويت غدًا

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

دعا رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، جميع العراقيين، للمشاركة في عملية التصويت المقرر انطلاقها غد الأحد.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، أن القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب ستؤمِّن الانتخابات.

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الانتخابات العراقية فرصة لضرب الفساد وتعزيز الاستقلال والسيادة، مضيفًا أن الانتخابات العراقية مفصلية ومصيرية وفرصة لتصحيح المسارات الخاطئة، مشددًا على أن تلك الانتخابات فرصة لبناء العراق الجديد.

صمت انتخابي

ودخل العراق، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة أمس.

ويحظر - طوال فترة الصمت الانتخابي- ممارسة الدعاية السياسية، ومنع  كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

وشاركت القوات الأمنية، أمس الجمعة، في مرحلة التصويت الخاص بالانتخابات التشريعية، وذلك قبل بدء التصويت العام المقرر غد الأحد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص جرت بانسيابية وسلاسة عاليين.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عدم التسامح مع أي انتهاك للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى إضافة 12 مليار دولار إلى احتياطي الدولة.

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