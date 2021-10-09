السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: تقديم أكثر من 13 مليون جرعة من لقاح كورونا لـ 15 دولة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا قدمت 13 مليونا و1280 جرعة من لقاح كورونا لـ 15 دولة حول العالم.

وأضافت الخارجية ، في بيان اليوم السبت - أنه تم تقديم 7.3 مليون جرعة ثنائية و 5.7 مليون جرعة تطعيم عبر تحالف كوفاكس للتطعيم الدولي.

وأوضحت أن 790 ألف جرعة ذهبت مؤخرًا إلى بنغلاديش، و386 ألفا و400 إلى غانا ، و300 ألف إلى بوتسوانا ، و272 ألفا و640 إلى ساحل العاج ، و 117 ألفا و120 جرعة إلى مصر.

يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية كانت قد أعلنت أنها ستقدم 100 مليون جرعة لقاح لعدة دول بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى تمويل ألماني لمبادرة كوفاكس المعنية بتوزيع عادل للقاحات حول العالم .

وعلى صعيد اخر.. أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8854 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 8517 إصابة.

وسجل المعهد 65 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة مقابل 66 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي. 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية بالفيروس حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة. 

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت، 4ر64 إصابة، مقارنة بـ 63.8 إصابة أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة. 

الخارجية الألمانية المانيا لقاح كورونا برلين

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