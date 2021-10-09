جامعة المنصورة تستقبل طلابها الجدد بخمس نقاط طبية للتطعيم

استقبلت جامعة المنصورة طلابها الجدد والقدامى حيث انتظمت الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2020-2021 والتى بدأت منذ الساعات الأولى اليوم السبت بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية.

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعه المنصوره

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط على انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات، المدرجات، والمعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية على مداخل الجامعة والكليات وداخل القاعات الدراسية.

جامعه المنصوره

وأشار الدكتور محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة وفرت 5 نقاط طبية على بوابات الجامعة الرئيسية لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا لتطبيق قرار مجلس الجامعة شرط التوجد بالحرم الجامعي للحصول على لقاح فيروس كورونا .

جامعه المنصوره

والتقى الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

جامعه المنصوره

كما تفقد أراء الطلاب بالحرم الجامعى حول الدراسة بالجامعة و المنصة الإلكترونية الطلابية.

وأشار إلى أن الجامعة تنظم برنامجاً حافلاً بالأنشطة لإستقبال الطلاب والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب منها النشاط الرياضي، الثقافي، الفني، الإجتماعي، الجوالة والأسر الطلابية .

جامعه المنصوره

كما أعلن " محافظ الدقهلية" أن مدارس الدقهلية تستقبل في العام الدراسي الجديد، 1 مليون و530 ألف طالب وطالبة في 3630 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها " مختار" صباح اليوم يرافقه المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية للمرور على المدارس للإطمئنان علي انتظام العملية التعليمية بالمدارس في يومها الأول 9 أكتوبر الجاري ، هذا وقد شملت جولة المحافظ بالمرور على الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية الفنية الإلكترونية بالمنصورة مدرسة منية سندوب الابتدائية التابعتين لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

جامعه المنصوره

وقال " مختار" إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدقهلية مشيرا إلى أنه تمت أعمال الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه وأعمال صيانة بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة،كما تم طرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين ، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسي متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.