رئيس جامعة بنى سويف: انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتأكد من حصول الطلاب على اللقاح حرصاً على سلامتهم.

وأكد الدكتور منصور حسن أنه تابع مع عمداء الكليات استقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي، مطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكداً أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وفى سياق آخر… أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نتيجة تصنيف تايمز البريطاني Time Higher Education 2022، حيث تصدرت جامعة بنى سويف بالمركز الأول على الجامعات المصرية في العلوم الهندسية والتكنولوجيا كما حصلت على المرتبة 301-400 على مستوى العالم، مشيراً أن الجامعة للسنة الخامسة على التوالي تواصل نجاحاتها في العلوم الهندسية والتكنولوجيا.

ويعتمد هذا التصنيف على 5 مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).