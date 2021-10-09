السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف: انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسي الجديد

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتأكد من حصول الطلاب على اللقاح حرصاً على سلامتهم.

وأكد الدكتور منصور حسن أنه تابع مع عمداء الكليات استقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي، مطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكداً أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وفى سياق آخر… أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نتيجة تصنيف تايمز البريطاني Time Higher Education 2022، حيث تصدرت جامعة بنى سويف بالمركز الأول على الجامعات المصرية في العلوم الهندسية والتكنولوجيا كما حصلت على المرتبة 301-400 على مستوى العالم، مشيراً أن الجامعة للسنة الخامسة على التوالي تواصل نجاحاتها في العلوم الهندسية والتكنولوجيا. 

ويعتمد هذا التصنيف على 5 مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

العام الدراسي رئيس جامعة بني سويف طلاب تعقيم وتطهير عمداء الكليات القيادات الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب عبر «الدستور»

«الملا» يوجه باستغلال الإمكانيات المتاحة لتكثيف أعمال البحث وإنتاج البترول والغاز

الرئيس السيسى يسلم جوائز لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية على هامش «تراثنا»

تنظيم الاتصالات: تمويل 5 طرق جديدة بـ324 مليون جنيه لتغطيتها بشبكات المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة شريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء