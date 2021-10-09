السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 14 شخصًا بكسور وجروح أثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب اليوم السبت، 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة – الإسكندرية"، الصحراوي الكيلو 149 باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" أحمد جمال الدين أحمد، 40 عامًا، احمد حسن سعد، 22 عامًا، مصطفى محمد مصطفى، 24 عامًا، عمر عزت عبد الرازق، 19 عامًا، أحمد قاسم علوان، 20 عامًا، رزق أحمد رزق، 20 عامًا، حسن عباس شحاته، 20 عامًا، عمر طاهر السيد على، 27 عامًا، وليد توفيق أحمد، 30 عامًا، محمد حسن مبروك، 38 عامًا، كريم أحمد عبد الستار، 18 عامًا، إسماعيل عبد المؤمن سلام، 38 عامًا، يوسف سعيد سيد محمد، 13 عامًا، محمد حمدي شحاتة، 31 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية وجارِ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

 

محافظة محافظة القليوبية ميكروباص حادث تصادم وادى النطرون اليوم السبت الطريق الصحراوي

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