السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فرح على تخطف الأنظار بإطلالة راقية عبر "إنستجرام"

فرح علي
فرح علي

خطفت الإعلامية فرح على الأضواء بصورة لها أثناء تنزهها بأحد الأماكن، وظهرت النجمة بإطلالة كلاسيكية راقية وألوان عصرية شبابية تناسب شخصيتها المميزة، كما ارتدت حقيبة بتصميم عصري جذاب ونظارة شمسية أكملت شياكتها وأناقتها.

وحصدت الصورة، التي نشرتها على “إنستجرام” إعجاب الآلاف من متابعي ومحبي وجمهور فرح على، وأثنى الجمهور على إطلالتها وذوقها الأنيق فى اختيار الملابس وتناسق الألوان معبرين عن مدى حبهم وإعجابهم بها.

وتعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

وحققت فرح على نجاحا ملحوظا في مسيرتها الاعلامية، واستطاعت أن تكون نموذجا يحتذى به في التوجيه السليم للجماهير والآراء البناءة التي تخدم مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول، واحترم عقول كافة المشاهدين.

فرح علي - إنستجرام

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