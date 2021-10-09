السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

بعد تجديدها.. البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها، وتم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مقار أصحاب النيافة: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

وتم اليوم تدشين مذبحين بكنيسة السيدة العذراء ومذبح ثالث بكنيسة القديس يوسف النجار، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، وذلك بعد تجديدها.

والمذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان إيبارشية الشرقية والعاشر كنيسة القديس يوسف النجار نيافة الأنبا مقا البابا شنودة الثالث

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