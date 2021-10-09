السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى ألمانيا لـ77 مليون دولار خلال 2021

صادرات الصناعات
صادرات الصناعات الغذائية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلى ألمانيا بنسبة 47%؛ لتسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 77 مليون دولار؛ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم السبت، أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في العالم بشكل عام، وفي الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص، حيث تمثل نسبة 18% من صادرات مصر الغذائية للاتحاد الأوروبي، كما بلغت نسبة صادرات مصر إلى ألمانيا نحو 88 مليون دولار خلال 2020 محققة نسبة نمو 13% مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن 43 شركة من شركات الصناعات الغذائية تشارك في معرض أنوجا الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والمقام بمدينة كولون الألمانية في الفترة من 9- 13 أكتوبر 2021.

وتابع أن الشركات تمثل مختلف القطاعات الغذائية من الخضروات والفاكهة المجمدة، البطاطس النصف مقلية، المشروبات والعصائر، مركزات العصائر، شاى الأعشاب، المُقرمشات والسناكس، الحلويات، التمور، البقوليات، الأغذية المعلبة، المربات والحلاوة الطحينية والطحينة، العسل الأبيض والعسل الأسود، التوابل والأعشاب والبصل المجفف، زيوت طعام، زيتون المائدة والمخللات، الأجبان، المكرونات ومنتجات المطاحن، صلصة الطماطم ومركزات الطماطم.

وأضاف أن معرض (أنوجا) يعد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم، حيث يلعب المعرض دورا فعالا في تبادل الخبرات مع أكبر المنتجين والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في العالم، فضلا عن الاستفادة منه كمنصة فعلية للتعريف بالقطاع المصري من الصناعات الغذائية، ويزيد من فرص التبادل التجارى بين البلدان المختلفة المشاركة بالمعرض؛ مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم وينعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى ككل.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قام - في مبادرة منه - بتنظيم جناح خاص للشركات أعضاء المجلس، التي لم تتمكن من المشاركة الفردية في المعرض هذا العام؛ لتمكينهم من عرض منتجاتهم في هذا الحدث العالمي، وعقد اجتماعات مع المستوردين من مختلف دول العالم لبحث فرص التعاون.

ونوه بأنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركات المصرية بسب ظروف فيروس كوفيد 19 وصعوبة السفر، نظرا للإجراءات المُطبقة من الدول الأجنبية؛ إلا أنه بعد دعم وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة للوزارة والممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات وبمساندة وزارة الصحة ومجهوداتها الواضحة لتوفير اللقاحات وإجراء المسحات الطبية للمسافرين إلى المعرض؛ استطاعت مصر التواجد في معرض (أنوجا 2021)، والذي تتم المشاركة به منذ أكثر من 30 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم تمثل 3.5 مليار دولار لعام 2020، ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي لم تتأثر سلبا بجائحة كورونا بل حقق نمو خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2020.

وتمثل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 محققة نسبة نمو بلغت 7% مقارنةً بصادرات 2019، كما حققت نسبة نمو 76% مقارنة بصادرات عام 2016، بينما حققت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوربي في الربع الأول من عام 2021 رقماً قياسياً حيث وصلت نسبة نموها إلى 24% بقيمة 152 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام2020.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية

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وائل لطفي

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