تزامنًا مع بدء الدراسة.. انتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور، وحالة من السيولة المرورية، تزامنًا مع بدء الدراسة فى المدارس والجامعات، وهو مادفع وزارة الداخلية لتدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية، لمواكبة هذه المناسبة الهامة.

وشهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع قصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات.

يشهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة بداية من مطلع الكوبري بصلاح سالم أمام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية اتجاه مناطق الجيزة.

وشهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام فى حركة سير السيارات.