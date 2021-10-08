الطب الشرعى يتسلم جثة شاب قتله زوج شقيقته بالزاوية الحمراء

يجري فريق من أطباء الطب الشرعى، معاينة تصويرية لجثة شاب مقتول بجرح في الرقبة وعدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسم لفحصها ومناظرتها، وذلك لتوقيع وإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

جاء ذلك عقب قرار النيابة بتشريح جثمان القتيل، وفى نفس السياق أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل زوج شقيقته، على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح بالرقبة وعدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، به جرح بالرقبة و3 طعنات فى البطن والصدر، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه أثناء التشاجر معا فى منطقة الزاوية الحمراء بسبب قيام الضحية بالتعدى بالضرب على زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أن المجنى عليه تعدى على شقيقته بالضرب، وأنه أثناء معاتبته نشب بينهما مشاجرة بالأيدى فقام بذبحه وطعنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.