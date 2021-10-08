«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟

وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية، والتي تنظر في تعيينات المناصب الكبرى، على تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».

وأعلن إليعازر جولدبرج رئيس اللجنة الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعيين «ر» في منصب رئيس جهاز الأمن، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأبلغت اللجنة قرارها إلى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرئيلي، الموافقة على ترشيحه لتعيين «ر» في منصب رئيس الشاباك.

وأكدت اللجنة الإسرائيلية أنها فحصت كافة المعلومات الموجودة لديها، موضحةً أنها لم تجد أي سبب أخلاقي يعيق قرار تعيينه.

من هو رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد؟

بدأ «ر» حياته المهنية في وحدة عمليات الشاباك، والتي تعد واحدة من أكثر الوحدات سرية، وتتولى مهام إجراء عمليات أمنية في قلب الأراضي الأجنبية، ولا يتم الكشف عنها كثيرًا.

وخدم «ر» في جيش الإسرائيلي كمقاتل في دورية هيئة الأركان العامة، ثم التحق بجهاز الأمن العام كمقاتل في وحدة العمليات، وشارك في عمليات قتالية على مر السنوات الماضية.

وحصلت العمليات التي قادها «ر» على عدد من الجوائز الأمنية، وكذلك الوحدات التي ترأسها.

وقال مناحيم لانداو الرئيس السابق لقسم «الدفاع والعمليات» في الشاباك: "وحدة العمليات هي وحدة من الأفضل عدم ظهورها في عناوين الأخبار على الإطلاق.. فهي سرية للغاية وتنجز أعمالًا سرية جدًا أيضًا، وتقدم المساعدة لكل وحدة ممكنة، فهي تقوم بأعمال مذهلة، وهذا كل ما يمكن قوله".

ترحيب رئيس الشاباك السابق

من جانبه، أعرب نداف أرجمان رئيس جهاز الشاباك السابق، بقرار لجنة جولدبرج، التي وافقت على تعيين «ر» في المنصب، حسبما نشرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية.

وأوضح أرجمان: "أنا أثق بشدة في قيم (ر) الراسخة، وعلى اقتناع تام بأنه سيقود جهاز الشاباك بشكل احترافي، وأنه سيحافظ على مكانته وقيمته".

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، على قرار تعيين «ر» في منصب رئيس الشاباك.