انطلاق الدراسة غدا بعدد من المدارس في العام الدراسي الجديد 2021/2022

ينطلق العام الدراسي الجديد 2021/2022، في عدد من مدارس الجمهورية، التي بها دراسة غدا السبت، بينما تنطلق غدا يوم الأحد، بباقي المدارس، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بالاتفاق مع قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة والسكان، حافظا على الطلاب والقائمين بالعملية التعليمية على صحتهم من قدوم الموجة الرابعة بفيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد 2021

وشددت الوزارة، على المديريات، بتقسيم المدارس في العام الدراسي الجديد إلى فترتين لتقليل الكثافة الطلابية، بالمدارس التي تسمح بذلك على أن يتم الخروج بالفترة الأولى الساعة 11 صباحا.

وتلتزم المدارس بتخصيص، الحصة الأولى من أول يوم من العام الدراسي الجديد 2021 ، بالحديث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، وفقا لتعليمات الوزارة .

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسي.

وخصصت كل مدرسة، غرفة للعزل، مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، إضافة إلى المكان المخصص لتناول الطعام به يتم تجهيز أكثر من مكان حسب كثافة المدرسة لمنع الازدحام على مكان واحد.

وطالبت الوزارة، من المديريات التعليمية.

تقسيم مواعيد الفسحة في العام الدراسي الجديد 2021

مع تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة فمثلا في المرحلة الابتدائية تكون الفسحة للصفوف الثلاث الأولى تسبق فسحة الصفوف الرابع والخامس والسادس وكذلك المرحلة الإعدادية والثانوية، وتجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ، ویتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة بالمدرسة أو اللجوء الي تقسيم المدرسة إلى فترتين إذ تطلب الأمر، بناء على قرار مدير المديرية وطبقا لظروف كل مديرية.

والتزمت المدارس بنشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة ويمكن الاستعانة بمشاركات المجتمع المدني في توفير تلك المستلزمات.

وشكلت كل مدرسة فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم، حيث يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر لمنع التزاحم أثناء الدخول، ونفس الأمر أثناء النزول للفسحة المدرسية والخروج آخر اليوم.

وكانت قد شددت الوزارة، ان الطالب الذي تعدى درجة حرارته ۳۸ درجة، يمنع من الدخول للفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي الأمر والزائرة وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع للطالب وبیان سبب ارتفاع درجة الحرارة من خلال ولى الأمر المتواجد وفي حالة الاشتباه يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة الطالب والمخالطين له

وتنظيم طابور الصباح ویراعی فيه التباعد بين الطلاب، إضافة إلى تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية ونشر التعليمات الصحية بشكل يومي لتوعية الطلاب توعية مستمرة ومتكررة لكيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وأهمها الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل، وعدم إلقاء المخلفات أو الكمامات أو المناديل الورقية في الأرض ويتم التخلص منها في صناديق القمامة.