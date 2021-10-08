الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: لا زيادات فى تعريفة الركوب

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.


ووجه محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية حركت أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها لبدء العام الدارسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ صباح غدٍ السبت، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات، كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم. 

التعريفة المرورية أنتظام سير العمل بالمواقف قرارت محافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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