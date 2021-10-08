سياسى عراقى يكشف أهمية التصويت الخاص لمنتسبى الأجهزة الأمنية والنازحين

كشف رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، أهمية التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين في الانتخابات العراقية، قائلا إنه قد لا يكون مؤشرا على شفافية ونسبة مشاركة المصوتين في الانتخابات العامة، لكنه سيعمل على سد الثغرات التي يمكن أن تكون في التصويت العام.

وأشاد الشمري، في تصريح لـ"الدستور"، بإجراءات المفوضية العليا للانتخابات العراقية التي تمت في أعلى مستوياتها حتى التواصل الحكومي في أعلى مستوى والزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهذا جامعها تعطي ثقة وشفافية التصويت الخاص والقدرة على التعاطي ما يعطي محفزا كبيرا للتصويت العام.

يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام، الأحد المقبل، في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحا و21 تحالفا، و109 أحزاب.