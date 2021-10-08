الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ بني سويف: لا زيادة في «تعريفة الركوب».. وتكثيف الحملات على المواقف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عدم الزيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل على الطرق الداخلية، منعًا للاستغلال أوالمغالاة، خلال اجتماعه بمسئولي المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين.

وأشار المحافظ، إلى أن الزيادة طفيفة جدًا وهي "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر  الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشيرًا إلى تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على “فيسبوك”، والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

محافظة بني سويف المواطنين شكاوى المواطنين أسعار البنزين الدكتور محمد هاني غنيم

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