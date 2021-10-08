الأحد.. مناقشة «آخر محاولة للحياة» بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف، من مساء بعد غد الأحد، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "آخر محاولة للحياة" للشاعر محمود عبد الرحمن، والصادر عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع.

ويتناول ديوان "آخر محاولة للحياة" بالنقد والنقاش والتحليل الشاعر علاء شكر، ويدير اللقاء الشاعر تامر راغب.

ومن إحدي قصائد الديوان والمعنونة بــ"الناي سحر": سَلْوَاي.. تعاتبُنِي على سلوايَ حينًا.. فكيفَ..القلبُ يقتلُ بِي جنينَهْ؟!..فرفقًا يامعذِّبَتي،..ولينِي؛ فما زالَ الهوى يبكِي دفينَهْ.. ألمْ تدْرِي بما يشكُو قريضِي؟!

رثاءُ الشوقِ....لا يُخْفي حنينَهْ.. ينوحُ الليلُ مِنْ أصواتِ شَدْوِي..نحيبًا..قد مضى يُخْفي أنينَهْ..فلا عتبٌ سيُنسيني رحيلِي.. ولا موْجِي..ستغْرقُهُ سفينَةْ..تركتُ العشقَ في جنبِ الحنايا..وعُذْري..أن عيناكِ الأمينةْ

تعالي حوْلَ أنفاسِي سوارًا؛ فرُوحي.. راقها تبقَى سجينَةْ.

وتعقد بمركز الحرية للإيداع أيضا بقاعة توفيق الحكيم، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، أمسية شعرية لمناقشة ديوان "من ورا ضهر الدينا"، للشاعر عمرو شرف.

ويناقش الديوان الشاعر والناقد عبد المنعم سالم، وتدير الأمسية الشاعرة هناء الكومي.

ــ صندوق التنمية الثقافية مسيرة نجاح

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وفي سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية.

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.