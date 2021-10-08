إسلام إمام مخرجا لختام «القومي للمسرح» وعابد عناني وخالد كمال يقدمان الحفل

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الرابعة عشرة مساء غدا السبت ٩ أكتوبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.

وقال المخرج إسلام إمام إن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان "الجائزة الكبرى" وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة وتقدم بطولة الافتتاحية الفنانة إيمان غنيم؛ فيلتف الجمهور حولها في احتفاء و تقدير، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا على جوائز من خلاله .

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري سيعلن خلاله عن جوائز الدورة الـ 14 التي تنافس عليها 33 عرضا مسرحيا وسيعلن رئيس لجنة التحكيم الفنان الدكتور أحمد حلاوة خلال كلمته عن توصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من كل من : المخرج محمد عمر ، الفنان مفيد عاشور، الموسيقار علي سعد ، الفنان والمخرج وليد عوني ، مهندس الديكور أيمن أنور، الكاتب المسرحي السيد محمد علي .

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري تصمم استعراضاته شيرين حجازي والديكور لمحمد الغرباوي والموسيقى لهشام جبر والأزياء لمروة عودة، والأشعار لطارق علي.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.