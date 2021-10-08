انطلاق البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية في 3 مراكز للشباب بإدفو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية بالتعاون مع الأزهر الشريف والتي أقيمت تحت عنوان " مبادرة الأزهر يجمعنا " بمقر مركز شباب النخل بإدفو .

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه أوضح فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بأنه شارك في فعاليات البرنامج 3 مراكز للشباب بإدفو، وهي النخل، وأبو غلاب، والفقراء وذلك وسط مشاركة لـ 50 عضوا من الشباب والفتيات للمرحلة السنية ما بين 18 إلى 30 سنة.

و أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن البرنامج يهدف لتعريفهم بكيفية مواجهة الظواهر السلبية التي تتنافى مع قيم المجتمع، مع تعزيز ودعم الأخلاق الحميدة والسمو بها لإظهار السلوكيات الإيجابية والارتقاء بها، مع استثمار طاقات الشباب الكامنة في أعمال مفيدة تعود بالخير والنفع على مجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك قام قسم الشباب بإدارة نصر النوبة، بتنظيم مسابقة عن مفهوم الحركة الكشفية والتي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وشارك فيها 50 شاب وفتاة للعمل على صقل مواهبهم في هذا الإتجاه.