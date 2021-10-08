سقوط «الدبلوماسى المزيّف» فى الجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة مسئول دبلوماسي، وارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الجيزة- له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافاً للحقيقة"، وإمعاناً فى الغش والتدليس على ضحاياه ، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة بالتماثيل الفرعونية، واستغلال ذلك فى دعوة مواطنى الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادى، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلاً عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية فى مجالات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعُثر بداخلها على (شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته "مستشار دبلوماسى"- 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية- كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة- كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة- مجلة باللغة الأجنبية تحتوى على حوار صحفى مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه ليس لديه أى صفة رسمية أو دبلوماسية، وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامى للاستفادة المادية والأدبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.