الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «الدبلوماسى المزيّف» فى الجيزة

حبس
حبس

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة مسئول دبلوماسي، وارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الجيزة- له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافاً للحقيقة"، وإمعاناً فى الغش والتدليس على ضحاياه ، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة بالتماثيل الفرعونية، واستغلال ذلك فى دعوة مواطنى الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادى، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلاً عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية فى مجالات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا المشار إليها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعُثر بداخلها على (شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته "مستشار دبلوماسى"- 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية- كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة- كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة- مجلة باللغة الأجنبية تحتوى على حوار صحفى مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه ليس لديه أى صفة رسمية أو دبلوماسية، وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامى للاستفادة المادية والأدبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة ضبط أحد الأشخاص الجيزة انتحال مسئول دبلوماسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

جامعة الأزهر تلغى «الكتاب الورقى»: التعامل رقمى فقط

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى جنين والخليل

فلسطين تبعث رسائل لمسئولين أمميين حول انتهاك إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى القدس

صحيفة سعودية: قرار صلاة اليهود في الأقصى ينذر بحرب دينية