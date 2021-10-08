«المحامين» توضح تفاصيل منحة جامعة القاهرة

كشف يوسف نور الدين، عضو المكتب الفني لنقيب المحامين ـ المنسق العام لمنحة جامعة القاهرة ـ مؤسس برنامج فارس الثقافي، عن تفاصيل تسليم شهادات الدفعة الأولى للمحامين الحاصلين على منحة جامعة القاهرة منحة علوم الحاسب ونظم المعلومات، التي تأتي وفقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، ومركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة.

وأكد عضو المكتب الفني لنقيب المحامين، أن الدولة المصرية تسعى لمواكبة التطور الحادث على جميع المستويات وفقًا لرؤية 2030، وأن رجائي عطية حريص على مواكبة هذا التطور بما ينفع شباب المحامين، مشيرًا إلى أن هناك استبيان قامت به صحيفة الـ CNN العالمية في شهر 9-2019 يتعلق بالمهارات الإدارية والتقنية التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 والتي يجب تأهيل شباب المحامين لها لمواكبة ذلك التطور.

وأوضح مؤسس برنامج فارس الثقافي، أنه بناء على ذلك ولتطوير مهارات وقدرات السادة المحامين أبرمت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، بروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة الذي يتضمن، أولًا: علوم الحاسب. «أساسيات الحاسب، التعريف بأجهزة و برامج الكمبيوتر، windowsالتعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل، 2-التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس ” Word، Excel ، Power point ، Access Internet ، It”».

وتابع: « ويشمل أيضًا مهارات اللغة الإنجليزية، وهي: American accent، Vocabulary Phonetics Conversation skills ، Translation skills ،Free discussion ، Grammer، إلى جانب ثالثًا: مهارات التنمية الذاتية، ويشمل: 1ـ مهارات التواصل، 2- مهارات إدارة الوقت، 3- مهارات إدارة الأزمات، 4- مهارات القيادة الفعالة، 5- مهارات كتابة السيرة الذاتية، 6- مهارات اجتياز المقابلات الشخصية».

وشدد على أهمية المنحة لما تضيفه من المحامين من مهارات جديدة، و ذلك لتأهيل شباب المحامين للمهارات المطلوبة بسوق العمل وتمكنهم من اقتناص الفرص الوظيفية المختلفة، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين كلفه بتكليف صارم بتذليل كافة العقبات التي قد تقابل السادة المحامين الدارسين في هذه المنحة.

ولفت إلى أنه تم تخفيض التكلفة الحقيقية للمنحة إلى (675) جنيهًا كعرض خاص لنقابة المحامين وزاد عليه معالي نقيب المحامين تيسيرًا على المحامين وخاصة الشباب منهم، ودعمًا لهم، بأنه أمر بأن النقابة ستتحمل جزءًا من هذا المبلغ بنسبة 40%، وسيتحمل المحامي نسبة 60% بدلًا من سداده بالكامل، حرصًا من معالي النقيب على أن تكون تكلفة المنحة في متناول جميع شباب المحامين الذي يعد ملف تدريبهم وتطوير مهاراتهم المهنية شغله الشاغل، وبهذا سيقوم المحامي بسداد مبلغ وقدره 405 جنيهات فقط من المبلغ الإجمالي سالف البيان، وسيحصل كل محام على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية، وعدد ثلاث إفادات بالمحتوى التدريبي لكل كورس اجتازه (عند الطلب).

ونوه إلى أن المركز أتاح إقامة تدريبات يوم الجمعة (في حالة الرغبة) بشكل خاص للمحامين، تيسيرًا لمن لم يملك الوقت لحضور الدورات خلال باقي أيام الأسبوع، كما سيكون هناك مواعيد متعددة في اليوم الواحد يستطيع المحامي اختيار المناسب له منها، وسيكون ذلك الاختيار داخل المركز عندما يتوجه إليه المحامي لتقديم طلب الحصول على المنحة، وتم تخصيص دورات اون لاين للسادة المحامين القاطنين خارج القاهرة أو داخل القاهرة الراغبين في الحصول على الدورات عبر الإنترنت.

وأشار أن هناك بعض الخدمات التي يتم دراستها و عرضها في المستقبل القريب على نقيب المحامين على سبيل المثال: «سلسلة النجاح والتطور المهني، ودورة متخصصة في التحول الرقمي، ودورات تأهيل و إجراء اختبار لشهادات الـ IELTSو الـ TOFEL، ودورات في الترجمة القانونية المتخصصة باللغة الإنجليزية والفرنسية»، وستسعى النقابة على الحصول على نسب تخفيض جيدة لتلك الخدمات لاسيما وأن منهم ما هو ضروري وشرط أساسي للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراة وهو ما يسعى إليه نقيب المحامين بأن يوفر كل الخدمات التي تعين أبناءه من شباب المحامين على بناء مستقبلهم المهني والعلمي، منوها إلى أن نقيب المحامين يولي اهتماما كبيرا بشباب المحامين لا سيما وأنه جعل 2021 عام الشباب، وهو يعمل على قدم وساق لازدهار المحاماة و تنمية وتطوير شبابها.