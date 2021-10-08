هشام إسماعيل يكشف حقيقة تصوير الجزء الـ6 من «الكبير»

يعيش الفنان هشام إسماعيل حالة من الروّاج الفني منذ فترة حتى هذه الأيام، بعد مشاركته في بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة"، وتأليفه عددا من الحكايات التي تنتجها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة أروما للإنتاج الفني، والمنتجة مها سليم، قائلًا: "مشاريع مختلفة بتقديم أفكار جديدة وفكرة عبقرية، مواكبة لعصر السرعة الذي نعيشه حاليًا".

وكشف الفنان هشام إسماعيل، الذي يجسد شخصية "فزاع" عن حقيقة وجود جزء 6 من مسلسل الكبير أوي، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يبدأ التصوير في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتابع الفنان هشام إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بعودة الجزء السادس من الكبير أوي، الناس كلها مستنياه وإحنا نفسنا مستنيين، عمل كوميدي جميل ومميز، أحبه الجمهور من جميع الفئات"، مؤكدًا أنه مقرر له دخوله في السباق الرمضاني 2021- 2022.

واختتم الفنان هشام إسماعيل قوله: "فيه مفاجآت كتير جدًا في هذا الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي"، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وتحقيق النجاح السابق لجميع الأجزاء السابقة الماضية.

مسلسل الكبير أوي

"الكبير أوي" مسلسل تليفزيوني مصري كوميدي بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل ومحمد شاهين ومن إخراج إسلام خيرى وأحمد الجندي وهشام فتحي.

كان أحمد مكى قد قدم الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" قبل 6 سنوات ثم قرر وقف هذه السلسلة بعد النجاح المتواضع الذى حققه هذا الجزء مقارنة بالأجزاء السابقة له ثم عادت الفكرة من جديد، العام الماضى، لكنه قرر تأجيلها لانشغاله بتصوير مسلسل "الاختيار 2"، الذى عرض فى رمضان الماضى، ويعد آخر ظهور درامى له وشارك فى بطولته كريم عبد العزيز وإنجى المقدم و أسماء أبواليزيد ورياض الخولى وهادى الجيار وإياد نصار تأليف هانى سرحان إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال "مكي" خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الملحمي الضخم "الاختيار 2" مع مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، وهم: "النجم كريم عبدالعزيز، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي".