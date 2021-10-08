«تنمية الصعيد»: نعمل على زيادة التكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في محافظتى قنا وسوهاج؛ لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع (كروت شخصية للعارضين- حقائب- تغليف المعروضات- كتالوج ومطبوعات دعائية تحكي القصة وراء المنتج)، وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات.

وأضاف الهلباوي أنه تم أيضاً الحصول على موافقة وزير التنمية المحلية على ربط العارضين بمنصة "أيادى مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكترونى لعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لعدد من مصممى الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، مضيفاً أنه تم تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر.

وأكد أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجّه بضرورة دعم التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة بقنا وسوهاج، وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد.