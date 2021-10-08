الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

نجل طلعت زكريا يحيي ذكرى وفاته الثانية على «إنستجرام»

طلعت زكريا
طلعت زكريا

 أحيا الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، ذكرى والده الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام" .

ونشر عمر صورة وهو يحمل نعش والده قبل دفنه بلحظات قليلة، وعلق عليها قائلاً: "النهاردة يوم مش كويس بالنسبالي ،اليوم اللي عرفت فيه إن ضهرياتقسم وعمره م هيقوم تاني مش ذكري وفاه لأنك في قلبي وحياتي دايمًا معايا روحك مش بتفارقني".

وتابع: "أنت وحشتني أوي يا أبويا محتاج أتكلم معاك الدنيا ملهاش لازمة من غيرك مبقاش فيها أمان، أنا عارف وحاسس وواثق أنك مبسوط ومرتاح دلوقتي بس صدقني أنا مش مرتاح يا أبويا، أنا تعبان أوي وبعافر لوحدي آخر مرة ضحكت من قلبي كانت معاك آخر مرة كنت مطمن معاك".

واختتم كلامه قائلاً: "سبتني بدري أوي بس اطمن يا صاحبي سايب راجل عايش بسيرتك الطيبة.. ربنا يرحمك ويغفرلك عندي كلام كتير أوي محدش هيحس بيه غيري كل اللي بطلبه من قريب أو غريب أنه يدعيلك، بقت هيا دي أعظم هدية ممكن حد يقدمهالي مش هنساك يا أبويا لحد ما أجيلك .. ادعوله أمانة".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، في 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ونقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر،وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما شارك في فيلم "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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