وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

تفقد الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

وتأكد وكيل صحة مطروح من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، و اطمئن على الخدمة الطبية المقدمة، وقام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات الطبية والتمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، مشدداً على ارتداء الواقيات الشخصية أثناء العمل.

- الاستماع لآراء المواطنين في الخدمات المقدمة بالمستشفى

واستمع وكيل صحة مطروح إلي المرضي وذويهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مؤكدا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح عن رفع درجة الإستعداد القصوي بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح، خلال فترة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم إتخاذ عددا من الإجراءات تضمنت “ رفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات إستعدادا لإستقبال أي حالات قد ترد خلال فترة الاحتفالات والإجازات، و تجهيز فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية، التأكد من توافر كميات من أكياس الدم بمختلف الفصائل بالمستشفيات " .



وأضاف أن تضمنت أيضا الإجراءات “ التأكد من زيادة الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات، توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية لحالات الطوارئ، التأكد من تواجد أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع درجة الإستعداد " .

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