وزير الخارجية العراقى يتسلم دعوة رسمية للمُشاركة بقمة دول عدم الانحياز

تسلم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين من سفير جمهورية صربيا لدى بغداد أوروش بالوف دعوة رسميّة مُوجهة من وزير الخارجية الصربيّ نيكولا سيلا كوفيتش لحضور العراق قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهوريَّة صربيا الأسبوع المُقبل في العاصمة بلجراد.



ورحّب الوزير - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالدعوة، منوهًا بالدور الإيجابيّ الذي تسهم من خلاله الحركة في تحقيق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق علاقات مُتوازنة من شأنها تلبية طمُوحات الشعوب في تحقيق التنمية المُستدامة .



وأعرب حسين عن تطلّعه لتطوير التعاون الاقتصادي بين بغداد وبلجراد، خصوصًا في مجال الصناعة النفطيّة التي تمتلك صربيا خبرة فيها، داعيًا الشركات الصربيّة إلى الاستثمار في العراق، ولاسيَّما مشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة.

من جانبه، ثمّن السفير الصربي الدور العراقي والجُهُود التي تبذلها الحكومة العراقيَّة لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفًا و 440 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 2519 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و16 ألفًا و623 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3225 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و932 ألفًا و121.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 24 ألفًا و804 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة ملايين و924 ألفًا و402 شخص.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.