المفوضية تقرر تسجيل مبادرة «المواطنين الأوروبيين» لوقف شبكات الجيل الخامس

قررت المفوضية الأوروبية تسجيل مبادرة المواطنين الأوروبيين (ECI) بعنوان "أوقفوا الجيل الخامس- ابق على اتصال ولكن محميا"، والتي تتعلق بشبكات المحمول من الجيل الخامس وتأثيراتها على الصحة العامة وحماية البيانات الشخصية.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية "يدعو منظمو المبادرة المفوضية إلى اقتراح تشريعات لحماية جميع أشكال الحياة بشكل أفضل من بعض المخاطر المزعومة المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية وإشعاع الميكروويف، للحماية من بعض الآثار البيئية المزعومة الأخرى التي تتسبب بها تكنولوجيا المحمول من الجيل الخامس وما يتصل بها من رقمنة، ولضمان الحماية الفعالة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها باستخدام هذه الأشكال الجديدة من تكنولوجيا الاتصالات.



ويعتبر قرار التسجيل ذا طبيعة قانونية ولا يخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية النهائية للهيئة بشأن هذه المبادرة والإجراء الذي تنوي اتخاذه، إن وجد، في حال حصلت المبادرة على الدعم اللازم.

ونظرًا ولأن (ECI) تفي بالشروط الرسمية المنصوص عليها في التشريع ذي الصلة، تعتبر المفوضية أن (ECI) هذا مقبول قانونيا. ولم تحلل اللجنة مضمون المقترحات في هذه المرحلة.



ولا يعني التسجيل أن المفوضية تؤكد بأي شكل من الأشكال الصحة الواقعية لمحتوى المبادرة ، والتي تقع على عاتق مجموعة المنظمين وحدها.



يشار إلى أنه بعد التسجيل اليوم، يمكن للمنظمين بدء عملية جمع التوقيعات. وإذا تلقت مبادرة (ECI) مليون توقيع دعم في غضون عام واحد من 7 دول أعضاء مختلفة على الأقل، فسيتعين على المفوضية فحص محتواها بالتفصيل والرد. ويمكن للجنة أن تقرر إما متابعة الطلب أم لا، وفي كلتا الحالتين سيطلب منها شرح أسبابها.



وتؤكد لجنة المبادرة أن حماية الصحة العامة لها أهمية قصوى وتؤخذ في الاعتبار في جميع مبادراتها. وأنه عندما يتعلق الأمر بحدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، بما في تلك الناتجة عن الجيل الخامس، على وجه الخصوص ، فقد طبق الاتحاد الأوروبي نهجًا احترازيًا من خلال التوصية بحد أقصى للتعرض لهامش أمان واسع.