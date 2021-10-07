الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

رئيس أساقفة كانتربرى يتفقد مستشفى هرمل السادات

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

زار جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، القائد الروحي للطائفة للإنجليكانية في العالم، اليوم الخميس، مستشفى هرمل السادات الأسقفية بمدينة السادات بصحبة دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بعد أن بدأ رحلته بالصلاة في دير الأنبا مقار القبطي بوادي النطرون، حيث تعرف على كنائس الدير الأثرية وقضى وقتًا للتأمل والصلاة.

في محطته التالية، انطلق ويلبي نحو مستشفى السادات الخيرية الأسقفية بمحافظة المنوفية التي رحبت بالزيارة وقدم العاملين له الزهور وتفقد أجنحتها المختلفة وافتتح جناحًا جديدًا لحضانات الأطفال المبتسرين يقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين بأسعار رمزية برفقة دكتور هاني أبادير مدير المستشفى التي تأسست عام ٢٠١١

في كلمته، قال ويلبي إن دكتور فرانك هاربر الذي أسس مستشفى منوف الأسقفية لخدمة الفقراء في مركب عائم  رمز جميل  يذكرنا بقصص من الكتاب المقدس مثل فلك نوح وقصة موسى الذي وضع في صندوق لينجو فوق صفحة النهر والمركب التى كان بها يونان، بالإضافة للمركب الذى كان نام فيه المسيح ومنها كان يبشر الجموع ومركب سفر الرؤيا فهى رمز للأمان والانقاذ و الملجأ لكل مريض.

فيما هنأ رئيس الأساقفة سامى فوزى العاملين بالمستشفى على مجهودهم الرائع في العمل الطبى الذى يقدم بمحبة منذ افتتاح المستشفى كعيادات، مضيفًا: “أهنئكم بمناسبة الانتهاء من أعمال العناية المركزة للأطفال المبتسرين والحضانات برعاية المؤسسة الخيرية البريطانية”.

من جانبه، ألقى دكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة الأسقفية كلمة قال فيها إن مدينة السادات تأسست كهدية من الرئيس محمد أنور السادات بعد حرب ٦ أكتوبر فهو أراد سلامًا لا حربًا.

وتابع حنا: “كان الرئيس السادات يجهزها لتصبح ثانى مدينة بعد العاصمة فهى رمز السلام” مضيفًا: “صُمم لوجو المستشفى على شكل مركب مثل مركب فرانك هاربر لتحتوى المرضى وبداخلها قلب يوحى بالمحبة التى تقدم لكل المرضى”.

حضر اللقاء عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بمدينة السادات حيث رحب ممثلو المؤسسات الإسلامية والمسيحية بالضيف.

المطران سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي سامي فوزي دكتور سامي فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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